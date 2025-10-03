СвЖД и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Правительство Тюменской области и Свердловская железная дорога заключили соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы. Регион продолжит выделять средства на перевозку граждан.

"В частности сохранятся льготы для студентов и школьников, учащиеся по-прежнему смогут пользоваться 50% скидкой на проезд в электропоездах", — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.

Во время встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым глава региона обсудил работу маршрутов пригородного сообщения.

"На линиях уже работают современные электропоезда, а составы полностью обновлены. Новые вагоны оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением, удобны для маломобильных пассажиров", — подчеркнул Александр Моор.