СвЖД и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы

Общество, 19:32 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Правительство Тюменской области и Свердловская железная дорога заключили соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы. Регион продолжит выделять средства на перевозку граждан.

"В частности сохранятся льготы для студентов и школьников, учащиеся по-прежнему смогут пользоваться 50% скидкой на проезд в электропоездах", — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.

Во время встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым глава региона обсудил работу маршрутов пригородного сообщения.

"На линиях уже работают современные электропоезда, а составы полностью обновлены. Новые вагоны оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением, удобны для маломобильных пассажиров", — подчеркнул Александр Моор.

