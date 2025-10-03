СвЖД и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы
Правительство Тюменской области и Свердловская железная дорога заключили соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы. Регион продолжит выделять средства на перевозку граждан.
"В частности сохранятся льготы для студентов и школьников, учащиеся по-прежнему смогут пользоваться 50% скидкой на проезд в электропоездах", — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих социальных сетях.
Во время встречи с начальником СвЖД Павлом Бурцевым глава региона обсудил работу маршрутов пригородного сообщения.
"На линиях уже работают современные электропоезда, а составы полностью обновлены. Новые вагоны оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением, удобны для маломобильных пассажиров", — подчеркнул Александр Моор.