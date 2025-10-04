Тюменские производители представили свои продукты рестораторам

Прямые переговоры, обсуждение условий сотрудничества, презентация новых продуктов для ресторанной сферы состоялись на B2B-сессии "Встреча производителей с рестораторами". Событие стало частью ресторанной сессии в рамках форума "КПД" и прошло в технопарке 4 октября.

Тюменские заведения используют много фермерских продуктов местных производителей. Это существенная часть работы ресторанного бизнеса, отметила директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина.

"В Тюмени как крупном индустриальном центре культура питания вне дома стала повседневной частью жизни. Питаются и школьники, и трудоспособное население, рестораторы способны предложить продукт. Естественно, основной промышленной базой для производства является наш аграрный сектор. Тюмень культивирует сельскохозяйственные ярмарки, которые у нас проходят по циклу осенне-зимних и зимне-весенних. Рестораторы имеют возможность контактировать с фермерами и приобретать у них свежую продукцию", - поделилась директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Так товаропроводящая структура становится крайне короткой - поставщик, точка сбыта и покупатель находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Это позволяет повысить качество питания в целом.

Напомним, 4 октября в тюменском технопарке проходит ресторанная сессия. Она стартовала с с пленарной дискуссии "360° ресторанного бизнеса: маркетинг и продажи в новых экономических условиях".

