  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер южный

Тюменские производители представили свои продукты рестораторам

Общество, 17:56 04 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прямые переговоры, обсуждение условий сотрудничества, презентация новых продуктов для ресторанной сферы состоялись на B2B-сессии "Встреча производителей с рестораторами". Событие стало частью ресторанной сессии в рамках форума "КПД" и прошло в технопарке 4 октября.

Тюменские заведения используют много фермерских продуктов местных производителей. Это существенная часть работы ресторанного бизнеса, отметила директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина.

"В Тюмени как крупном индустриальном центре культура питания вне дома стала повседневной частью жизни. Питаются и школьники, и трудоспособное население, рестораторы способны предложить продукт. Естественно, основной промышленной базой для производства является наш аграрный сектор. Тюмень культивирует сельскохозяйственные ярмарки, которые у нас проходят по циклу осенне-зимних и зимне-весенних. Рестораторы имеют возможность контактировать с фермерами и приобретать у них свежую продукцию", - поделилась директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Так товаропроводящая структура становится крайне короткой - поставщик, точка сбыта и покупатель находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Это позволяет повысить качество питания в целом.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, 4 октября в тюменском технопарке проходит ресторанная сессия. Она стартовала с с пленарной дискуссии "360° ресторанного бизнеса: маркетинг и продажи в новых экономических условиях".

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гастрономия , Елена Еремина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 04.10.2025Тюменским пассажирам напомнили о лимитах льготных транспортных карт
18:10 04.10.2025Чемпион мира по джиу-джитсу провел мастер-класс для юных тюменцев
17:56 04.10.2025Тюменские производители представили свои продукты рестораторам
17:44 04.10.2025Тюменцы могут поддержать землячек-участниц всероссийской премии "Шум"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора