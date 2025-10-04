Тюменским пассажирам напомнили о лимитах льготных транспортных карт

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44 поездки по Тюмени могут оплатить со льготой городские школьники в октябре, студенты - 54. После того как лимит заканчивается, льготная карта выполняет функцию "Общепользовательской" с пересадочным тарифом, пишет "Вcлух.ру"/

Это объясняет ситуацию, когда по транспортной карте у школьников или студентов могут списать полную сумму проезда. Поэтому баланс карты нужно контролировать через сайт. Вопросы можно задать по тел. 8-800-600-99-72.

Напомним, по льготным картам "ТТС" школьники платят 20 % стоимости тарифа, с 1 октября проезд стоит восемь рублей за поездку, студенты – 50 %, это 20 рублей. Лимит рассчитывается каждый месяц исходя из двух поездок каждый день, кроме праздников, каникул и выходных.