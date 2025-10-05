  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Тюменские медучреждения подтвердили статус образцовых по стандартам "Росатома"

Общество, 15:47 05 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре медицинских учреждения Тюмени успешно прошли партнерскую проверку качества на соответствие федеральному статусу образцовых. Это городские поликлиники №5, 8, 12 и областная клиническая больница №2.

Аудит был проведен по методике Госкорпорации "Росатом", являющейся одним из флагманов внедрения бережливых технологий в России, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Результат проверки стал итогом целенаправленной и системной работы. Внедрение принципов бережливого производства позволило оптимизировать ключевые процессы, повысив эффективность и качество услуг.

Присвоение статуса образцовых учреждений — это признание успехов медицинских работников в построении эффективной и ориентированной на пациента системы здравоохранения. Следующая задача — тиражировать этот успешный опыт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливое производство , поликлиники , Росатом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:12 05.10.2025Тюменцев приглашают на фестиваль православной культуры "София"
16:56 05.10.2025Более трех тысяч машино-мест поставлено на кадастровый учёт в Тюменской области
16:11 05.10.2025Названы самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда Тюменской области
15:47 05.10.2025Тюменские медучреждения подтвердили статус образцовых по стандартам "Росатома"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора