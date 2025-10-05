Тюменские медучреждения подтвердили статус образцовых по стандартам "Росатома"
Четыре медицинских учреждения Тюмени успешно прошли партнерскую проверку качества на соответствие федеральному статусу образцовых. Это городские поликлиники №5, 8, 12 и областная клиническая больница №2.
Аудит был проведен по методике Госкорпорации "Росатом", являющейся одним из флагманов внедрения бережливых технологий в России, сообщает департамент экономики Тюменской области.
Результат проверки стал итогом целенаправленной и системной работы. Внедрение принципов бережливого производства позволило оптимизировать ключевые процессы, повысив эффективность и качество услуг.
Присвоение статуса образцовых учреждений — это признание успехов медицинских работников в построении эффективной и ориентированной на пациента системы здравоохранения. Следующая задача — тиражировать этот успешный опыт.