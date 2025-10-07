Девять наград завоевали тюменцы на первенстве УФО по гребному слалому

Девять наград завоевали спортсмены из Тюменской области на первенстве Уральского федерального округа по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 19 лет. Состязания состоялись в Тюмени и объединили 55 участников из Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Спортсмены показывали свое мастерство на открытой воде, на озере Круглое. Специально для соревнований там были организованы самодельные трассы с подвесными воротами, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Среди тюменцев в дисциплине "К-1" Даниил Низамов завоевал второе место, Даниил Капитонов – третье место. В дисциплине "С-1" Даниил Капитонов стал вторым, Василиса Трикоз финишировала третьей. В командной гонке "3хК-1" Ангелина Метелева, Марьяна Салтанова и София Федотова одержали победу. Даниил Низамов, Даниил Капитонов и Константин Сычев завоевали второе место, а Степан Митрофанов, Илья Тарасов и Константин Жибинов стали третьими.

В программе "3хС-1" Даниил Низамов, Даниил Капитонов и Роман Максимов завоевали серебряную награду, Кирилл Низамов, Николай Кузьмин и Ярослав Белоусов – бронзовую. Команда девушек также принесла второе место – в нее вошли Василиса Трикоз, София Сабаралиева и Анастасия Карзакова.