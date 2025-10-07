Беговую дорожку на тюменском стадионе "Локомотив" увеличат

Фото: Telegram-канал администрации Тюмени

Тюменский стадион "Локомотив" ждет трансформация. Беговая дорожка будет увеличена, зимой там будет ледовая площадка, сообщает администрация города.

Такое обещание спортивному сообществу дал глава Тюмени Максим Афанасьев в день открытия тюменского марафона "Врата Сибири". Участники экспертно-дискуссионной сессии встретили новость аплодисментами.

В минувшую субботу глава Тюмени провел важную встречу на территории стадиона, который находится недалеко от железнодорожного вокзала. С представителями экспертной общественности обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

"Тюменцы просили новое пространство для занятий бегом, это и послужило импульсом для развития идеи. Сейчас специалисты занимаются разработкой технического задания. Это будет плоскостное сооружение, которое в зимнее время станет ледовой площадкой для спортсменов и любителей. Специалисты нашли возможность увеличить беговую дорожку стадиона с 300 до 400 метров — длины круга, соответствующей международным стандартам", - рассказали в городской администрации.

Территория вблизи стадиона также может перетерпеть изменения. Власти ищут варианты реализации этого проекта в рамках муниципально-частного партнёрства.