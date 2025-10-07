Беговую дорожку на тюменском стадионе "Локомотив" увеличат
Тюменский стадион "Локомотив" ждет трансформация. Беговая дорожка будет увеличена, зимой там будет ледовая площадка, сообщает администрация города.
Такое обещание спортивному сообществу дал глава Тюмени Максим Афанасьев в день открытия тюменского марафона "Врата Сибири". Участники экспертно-дискуссионной сессии встретили новость аплодисментами.
В минувшую субботу глава Тюмени провел важную встречу на территории стадиона, который находится недалеко от железнодорожного вокзала. С представителями экспертной общественности обсудили развитие спортивной инфраструктуры.
"Тюменцы просили новое пространство для занятий бегом, это и послужило импульсом для развития идеи. Сейчас специалисты занимаются разработкой технического задания. Это будет плоскостное сооружение, которое в зимнее время станет ледовой площадкой для спортсменов и любителей. Специалисты нашли возможность увеличить беговую дорожку стадиона с 300 до 400 метров — длины круга, соответствующей международным стандартам", - рассказали в городской администрации.
Территория вблизи стадиона также может перетерпеть изменения. Власти ищут варианты реализации этого проекта в рамках муниципально-частного партнёрства.