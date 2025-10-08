  • 8 октября 20258.10.2025среда
Василий Есин рассказал об условиях заключения контракта с Минобороны в Тюменской области

Общество, 16:07 08 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 3 млн 400 тыс. увеличили размер региональной выплаты в Тюменской области тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ. Поддержка распространяется на всех граждан, заключивших контракт с 7 октября по 30 ноября именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени (ул. Республики, 2/1), сообщает инфоцентр правительства региона.

"В некоторых субъектах региональные выплаты предоставляются либо офицерам, либо тем, кто заключает контракт повторно. В Тюменской области нет ограничений. В любом случае предоставляется выплата всем гражданам, заключающим контракт. Она сейчас повышена. Региональные власти оказывают очень высокую поддержку гражданам, решившим заключить контракт", - подчеркнул начальник тюменского пункта отбора на военную службу по контракту Василий Есин.

Важно отметить, что получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого региона страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно следующими способами: по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

# СВО , служба по контракту

