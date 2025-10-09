  • 9 октября 20259.10.2025четверг
Тюмень станет столицей русского романса

Общество, 11:35 09 октября 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Сибирская романсиада" пройдет в Тюмени 11-12 октября.

"Музыкальное состязание, уже ставшее украшением тюменской афиши, включили в программу Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2025". Победители примут участие в финале "Романсиады" в декабре 2025 года в Москве", - рассказал депутат Тюменской областной думы, член жюри конкурса Иван Вершинин.

На площадке колледжа искусств ТГИК соберутся студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, студий и просто любители русского романса Сибирского региона.

"Искренне горжусь тем, что уже несколько лет подряд являюсь частью этого праздника русской песни – как участник и член жюри. За многие годы своего существования проект "Романсиады" открыл миру настоящие таланты и исполнителей, которые в том числе сейчас блистают на самых значимых сценах России и всего мира. В их репертуаре – классические романсы и песни российских и зарубежных классиков Чайковского, Рахманинова, Даргомыжского и, конечно же, нашего земляка Алябьева", - сказал Иван Вершинин.

Гала-концерт победителей конкурса и церемония награждения начнется 12 октября в 18 часов в большом зале колледжа искусств ТГИК. Конкурс проводится при поддержке правительства Тюменской области, регионального департамента культуры, Тюменской областной думы.

Борис Олейник

# Иван Вершинин , конкурс , облдума , Романсиада

﻿
