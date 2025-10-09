  • 9 октября 20259.10.2025четверг
Защиту прав покупателей обсуждают на градостроительном форуме в Тюменском округе

Общество, 17:30 09 октября 2025

пресс-служба администрации Тюменского муниципального округа | Фото: пресс-служба администрации Тюменского муниципального округа

Градостроительный форум "Дом. Усадьба. ТМО" проходит в п. Московский Тюменского муниципального округа 9 октября. Основная тема — защита прав покупателей при совершении сделок по приобретению земельных участков и индивидуальных жилых домов.

Застройщики, риелторы, собственники земельных участков и представители ресурсоснабжающих организаций обсуждают проблемные вопросы и определяют вектор дальнейшего сотрудничества в интересах жителей, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"В 2020 году мы ввели в эксплуатацию 339 тыс. кв.м жилья, 2024 году уже 937 тыс. кв.м., при этом 76% — это индивидуальные жилые дома, — озвучила данные глава Тюменского муниципального округа Ольга Зимина. — Рядом с деревнями и поселками выросли новые площадки ИЖС, жителям которых нужна социальная, коммунальная и дорожная инфраструктуры".

Участники форума обсудили вопросы жилой застройки на землях сельхозназначения, перспективы жилищного и коммерческого строительства в муниципалитете, а также информирование потенциальных покупателей загородной недвижимости об особенностях оформления прав и дальнейшего инфраструктурного развития площадки ИЖС.

# ИЖС , Тюменский округ

