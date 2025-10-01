  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Готовность предприятий к отопительному сезону обсудили в Тюменской области

Общество, 20:15 10 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вопрос о готовности предприятий к отопительному сезону рассмотрели на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области 10 октября. С докладами выступили представители компаний "СУЭНКО", "УСТЭК" и "ТКС", пишет инфоцентр правительства региона.

Ремонтная программа в области выполнена на 102%, сообщил генеральный директор АО "СУЭНКО" Данил Анучин. По его словам, по расчистке просек у них двукратное превышение плана. В компании 343 своих бригады и 11 — подрядных организаций. Всего 1 тыс. 149 человек ремонтного персонала, 529 единиц собственной техники и 26 — подрядных организаций.

"План подготовки к отопительному периоду исполнен. Материалы направлены на проверку готовности в комиссию. На складах обеспечено наличие необходимых материалов по перечню аварийного запаса", - отметил главный инженер АО "УСТЭК" Николай Бяков.

Главный инженер ООО "ТКС" Александр Пропп добавил, что в рамках подготовки объектов теплоснабжения к зимнему периоду 2025-2026 годов выполнена промывка и гидравлические испытания тепловых сетей Исетского и Ярковского округов общей протяженностью 66 км. Выполнены все мероприятия по подготовке котельных. Отопительный период начат, создан аварийный запас, персонал укомплектован.

Штаб констатировал, что производственная деятельность предприятий осуществляется в штатном режиме. Коллективы готовы обеспечить бесперебойную работу коммунальных систем в предстоящий отопительный период.

# компании , отопительный сезон , УСТЭК

