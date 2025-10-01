В Ишиме проходит областной слет казачьей молодежи и турнир "Кубок Ермака"
150 человек участвуют в VI областном слете казачьей молодежи и турнире "Кубок Ермака" в Ишиме. Свое мастерство и ловкость демонстрируют ученики кадетских казачьих классов и школьники Ишима, Ялуторовска, Ишимского, Бердюжского и Нижнетавдинского округов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
"Слет казачьей молодежи — это символ преемственности поколений, сохранения культурного наследия казаков и укрепления дружбы народов нашего региона. В настоящее время как никогда важно помнить, что мы наследники этих патриотических традиций и на наших плечах лежит ответственность за воспитание подрастающего поколения на тех же идеалах и ценностях", - подчеркнул на открытии мероприятия председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.
Свои физические навыки юные казаки проверяют в эстафете, перетягивании каната, гиревом спорте, знании истории, интеллектуальной игре. Также для них проведут мастер-классы по казачьей культуре и тактической подготовке, пилотированию беспилотных аппаратов и управлению беспилотными танками.
Отметим, что среди гостей события атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Сергей Захарченко, ветеран СВО, участник программы "Боевой кадровый резерв" Даурен Елеманов, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмира Алиева и председатель региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев.