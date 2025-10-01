  • 11 октября 202511.10.2025суббота
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер восточный

В Ишиме проходит областной слет казачьей молодежи и турнир "Кубок Ермака"

Общество, 14:45 11 октября 2025

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

150 человек участвуют в VI областном слете казачьей молодежи и турнире "Кубок Ермака" в Ишиме. Свое мастерство и ловкость демонстрируют ученики кадетских казачьих классов и школьники Ишима, Ялуторовска, Ишимского, Бердюжского и Нижнетавдинского округов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

"Слет казачьей молодежи — это символ преемственности поколений, сохранения культурного наследия казаков и укрепления дружбы народов нашего региона. В настоящее время как никогда важно помнить, что мы наследники этих патриотических традиций и на наших плечах лежит ответственность за воспитание подрастающего поколения на тех же идеалах и ценностях", - подчеркнул на открытии мероприятия председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Свои физические навыки юные казаки проверяют в эстафете, перетягивании каната, гиревом спорте, знании истории, интеллектуальной игре. Также для них проведут мастер-классы по казачьей культуре и тактической подготовке, пилотированию беспилотных аппаратов и управлению беспилотными танками.

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Отметим, что среди гостей события атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Сергей Захарченко, ветеран СВО, участник программы "Боевой кадровый резерв" Даурен Елеманов, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмира Алиева и председатель региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , казаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 11.10.2025Контрактники в ходе службы становятся первоклассными специалистами
15:18 11.10.2025В Тюмени 31 команда борется за победу в соревнованиях по экстремальной робототехнике
15:01 11.10.2025МВД: мошенники массово регистрируют сайты с "готовыми домашними заданиями"
14:45 11.10.2025В Ишиме проходит областной слет казачьей молодежи и турнир "Кубок Ермака"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора