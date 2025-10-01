В Ишиме проходит областной слет казачьей молодежи и турнир "Кубок Ермака"

150 человек участвуют в VI областном слете казачьей молодежи и турнире "Кубок Ермака" в Ишиме. Свое мастерство и ловкость демонстрируют ученики кадетских казачьих классов и школьники Ишима, Ялуторовска, Ишимского, Бердюжского и Нижнетавдинского округов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Слет казачьей молодежи — это символ преемственности поколений, сохранения культурного наследия казаков и укрепления дружбы народов нашего региона. В настоящее время как никогда важно помнить, что мы наследники этих патриотических традиций и на наших плечах лежит ответственность за воспитание подрастающего поколения на тех же идеалах и ценностях", - подчеркнул на открытии мероприятия председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Свои физические навыки юные казаки проверяют в эстафете, перетягивании каната, гиревом спорте, знании истории, интеллектуальной игре. Также для них проведут мастер-классы по казачьей культуре и тактической подготовке, пилотированию беспилотных аппаратов и управлению беспилотными танками.

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Отметим, что среди гостей события атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Сергей Захарченко, ветеран СВО, участник программы "Боевой кадровый резерв" Даурен Елеманов, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества комитета по делам национальностей Тюменской области Эльмира Алиева и председатель региональной детско-юношеской общественной организации "Казачья молодежь Сибири" Виктор Клишев.