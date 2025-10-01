Пользователи мессенджера МАХ получили доступ к счетчику просмотров публикаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Национальный мессенджер МАХ расширил возможности для подписчиков и авторов каналов. Они получили доступ к счетчику просмотров публикаций. Пользователи могут делиться прямой ссылкой на контент, а чувствительный – скрывать.

Для скрытия публикаций необходимо активировать опцию "Контент": каналы и посты с маркировкой 16+ пропадут из ленты, поиска и пересылок. Включить настройку можно в профиле мессенджера. Для этого необходимо зайти в раздел "Приватность" и выбрать вкладку "Безопасный режим", нажать на кнопку "Контент", выбрать, какой контент показывать: весь или безопасный.

Отметим, в МАХ уже создали каналы более 10 тыс. авторов из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников. Мессенджер запустил такую возможность в тестовом режиме 14 июля.