15 октября - события дня

Общество, 18:00 14 октября 2025

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию. 18+

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Образование для взрослых". Прямая трансляция будет организована на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 12 часов в гимназиях №21 (ул. Орджоникидзе, 49), №1 (ул. Крупской, 21), №16 (ул. Парфенова, 19), школе №70 (ул. В. Гнаровской, 3а) начнутся командные соревнования среди школьников в дисциплине "Перестрелка". 6+

В Тюмени в 13 часов в библиотеке им. М.М. Пришвина (ул. Ватутина, 14/1) начнется мастер-сессия "Региональное кино для всего мира" в рамках проекта "Гений места". 12+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. 18+

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) пройдет городской молодежный турнир по настольным спортивным играм. 12+

Интересное в этот день:

1570 — основан город Пхеньян, ныне столица Северной Кореи.

1582 — папа Григорий XIII ввёл григорианский календарь.

1806 — в состав Российской империи включено Бакинское ханство.

1880 — спустя 632 года после закладки первого камня завершено строительство Кёльнского собора.

1908 — вышел на киноэкраны первый в России короткометражный художественный фильм "Понизовая вольница" ("Стенька Разин").

1910 — первый в России "дальний" перелёт (Ходынское поле — деревня Черёмушки, расстояние — около 15 км, лётчик — М. Н. Ефимов).

1928 — немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" совершил первый коммерческий рейс через Атлантический океан.

1964 — введён в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".

1967 — завершено строительства монумента "Родина-мать" в Волгограде.

1992 — серийный убийца Андрей Чикатило признан виновным в 52 убийствах.

2003 — в КНР запущен первый космический корабль с космонавтом — "Шэньчжоу-5".

