Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снизилась на 11,8% за неделю

На 11,8% снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за прошедшую неделю. Эпидпорог среди возрастных групп и совокупного населения не превышен, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди респираторных вирусов по-прежнему циркулируют вирусы не гриппозной этиологии. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на контроле специалистов ведомства.

Также в Тюменской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По данным на 13 октября вакцинировано более 470 тысяч человек. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.