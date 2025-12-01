  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-восточный

Эксперт программы "Боевой кадровый резерв" рассказала об особенностях обучения участников

Общество, 19:26 15 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальная ориентированность на практику и отказ от абстрактных теорий в пользу реальных управленческих задач – ключевые особенности программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Об этом заявила один из экспертов программы, кандидат социологических наук Виктория Мамонтова.

Методология обучения, по ее словам, выстроена по принципу "от теории - к реальной практике". Сначала слушатели получают фундамент, основанный на действующих правовых актах и нормах, а затем сразу применяют знания к конкретным ситуациям.

"На первом занятии всегда даются теоретические основы, они строятся на базе действующих правовых актов. Далее ребята заходят в задачи, конкретные ситуации, кейсы. Перед ними ставится практическая проблема, которую они должны решить. В рамках своего курса я беру из собственного управленческого опыта реально действующую задачу, например, в сфере управления персоналом. И они говорят, на основании каких документов и как выбрали бы то или иное решение, каким видят финансирование этого вопроса, мотивацию персонала. То есть мы погружаемся с помощью практических задач, которые берем из своей практики", - подчеркнула Виктория Мамонтова.

Такой подход, по мнению эксперта, позволяет не только проверить усвоение теории, но и сформировать у будущих управленцев навыки принятия взвешенных решений, анализа рисков и просчета ресурсов. Участники программы учатся мыслить как настоящие руководители, отвечая за каждый свой шаг с правовой, финансовой и кадровой точек зрения. Это превращает обучение из академического курса в интенсивную подготовку к реальной работе.

Видео: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:16 15.12.2025Тюменские студенты участвовали в фестивале РУДН им. Патриса Лумумбы
20:38 15.12.2025Фильм "Тобольский пехотный полк" презентовали участникам "Боевого кадрового резерва"
20:25 15.12.2025Взаимодействие межвузовского кампуса и бизнеса обсуждают в Тюмени
20:17 15.12.2025Медалями и почетными званиями наградил жителей Тюменской области президент РФ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора