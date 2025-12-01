Эксперт программы "Боевой кадровый резерв" рассказала об особенностях обучения участников

Максимальная ориентированность на практику и отказ от абстрактных теорий в пользу реальных управленческих задач – ключевые особенности программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Об этом заявила один из экспертов программы, кандидат социологических наук Виктория Мамонтова.

Методология обучения, по ее словам, выстроена по принципу "от теории - к реальной практике". Сначала слушатели получают фундамент, основанный на действующих правовых актах и нормах, а затем сразу применяют знания к конкретным ситуациям.

"На первом занятии всегда даются теоретические основы, они строятся на базе действующих правовых актов. Далее ребята заходят в задачи, конкретные ситуации, кейсы. Перед ними ставится практическая проблема, которую они должны решить. В рамках своего курса я беру из собственного управленческого опыта реально действующую задачу, например, в сфере управления персоналом. И они говорят, на основании каких документов и как выбрали бы то или иное решение, каким видят финансирование этого вопроса, мотивацию персонала. То есть мы погружаемся с помощью практических задач, которые берем из своей практики", - подчеркнула Виктория Мамонтова.

Такой подход, по мнению эксперта, позволяет не только проверить усвоение теории, но и сформировать у будущих управленцев навыки принятия взвешенных решений, анализа рисков и просчета ресурсов. Участники программы учатся мыслить как настоящие руководители, отвечая за каждый свой шаг с правовой, финансовой и кадровой точек зрения. Это превращает обучение из академического курса в интенсивную подготовку к реальной работе.

