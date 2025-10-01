  • 14 октября 202514.10.2025вторник
"Битву роботов" и конкурс "Game Jam" проведут на форуме "Инфотех Junior" в Тюмени

Общество, 11:46 14 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первым и главным IT-событием для школьников и студентов станет форум "Инфотех Junior", который стартует в Тюменском технопарке 20 октября. Он пройдет в рамках XVIII Тюменского цифрового форума-выставки "Инфотех".

Об этом заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов рассказал на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 14 октября.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевыми направлениями и секциями станут искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровая грамотность, а также карьера и профессиональное развитие в IT. Участников ждет знакомство с современными профессиями в этой сфере, возможность прокачать цифровые навыки на мастер-классах, викторины от партнеров с призами, церемонии награждения победителей областных и региональных IT-конкурсов.

Один из таких конкурсов – "Моя IT-идея", который посвятили теме "Тюменская область — область будущего". Нужно было предложить решения для повышения качества жизни в регионе.

"Сейчас жюри активно оценивает поступившие заявки, чтобы уже наградить ребят и педагогов. Нам поступило 15 работ: 11 из Тюмени, две из Тобольска, по одной из Заводоуковска и Казанского округа. В этот раз мы решили привлечь жителей новых регионов России, пока в онлайн-формате. Поделимся с ними опытом, а уже в следующем году полноценно вовлечем в наши активности и конкурсы", - добавил Станислав Логинов.

﻿

Проверить своих роботов на прочность можно в состязании "Битва роботов". Ребята заранее создадут боевых роботов, и на октагоне будут стараться вынести противника за пределы поля или повредить устройство соперника. Заявки принимаются до 17 октября. Всего ожидается более 200 команд.

Также запланированы соревнования с Федерацией спортивного программирования, где можно порешать алгоритмические задачи на время, турнир по фиджитал-спорту, межрегиональный конкурс по игровой разработке "Game Jam".

﻿

Напомним, что основная деловая программа цифрового форума-выставки "Инфотех" пройдет 23-24 октября. Главная сквозная тема – искусственный интеллект. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова

