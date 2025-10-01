  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
В Тюменском театре кукол проведут встречу зрителей с Сергеем Перепелкиным

Общество, 08:07 20 октября 2025

Творческая встреча главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепёлкина со зрителями состоится 3 и 4 ноября в 17 часов, сообщает пресс-служба ТКТО .

На творческой встрече под названием "Театр кукол глазами художника. Создание спектакля" участники экскурсии познакомятся с театральными куклами и эскизами, а также смогут лично задать "неудобные" вопросы художнику, сфотографироваться с ним и получить афиши с автографом.

Творческая деятельность Сергея Михайловича Перепёлкина в Театре кукол началась в 1993 году. Его дебютом стал спектакль "Волшебник Изумрудного города", а первая работа для взрослого зрителя – "Принцесса Брамбилла". За годы служения театру создано множество ярких, красивых спектаклей. Его работы не раз отмечены наградами международного фестиваля-конкурса "Золотой конёк". В декабре 2020 года художнику вручена ежегодная театральная премия сезона 2019 — 2020 гг. за сценографию постановки "Маугли" (номинация "Лучшая работа художника-сценографа").

Продолжительность экскурсии – 1 час 30 минут. Возрастное ограничение: 12+.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

# Тюменский театр кукол

﻿
