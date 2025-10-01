  • 15 октября 202515.10.2025среда
Авторскую версию романа "Идиот" представит Тюменский театр кукол

Общество, 16:16 15 октября 2025

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Грандиозную четырехчасовую постановку по бессмертному роману Ф. М. Достоевского "Идиот" готовит к показу Тюменский театр кукол. Премьеры пройдут 17, 18 и 19 октября. Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет.

В центре повествования — драматическая история о князе Мышкине, человеке с незамутненной душой, который пытается исцелить израненные сердца окружающих. Его судьба переплетается с судьбами прекрасной Настасьи Филипповны, женщины с непростой историей, и страстного Парфена Рогожина.

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Автор инсценировки и режиссер-постановщик Наталья Явныч поделилась своими впечатлениями: "Для меня это самое любимое произведение Достоевского, потому что я вижу в нем необыкновенную трогательность персонажа. Это тот самый человек, которых так не хватает сегодня в мире — этой доброты, этой открытости, искренности".

Уникальность постановки заключается в том, что в спектакле участвуют четверо детей, которые помогают раскрыть внутренний мир главных героев. "Дети у нас проявляются в двух ипостасях: сначала это детство каждого из главных героев, а также они являются как бы душой, внутренним ребенком каждого персонажа", — пояснила Наталья Явныч.

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Художественное оформление спектакля создано известным художником Еленой Волковой, которая разработала более 100 костюмов. "Над спектаклем работала моя верная подруга и художница Елена Волкова. Мы очень подробно проработали каждую деталь, каждый костюм, каждый парик", — рассказала режиссер. В постановке задействована большая часть труппы — 17 артистов, многие из которых исполняют несколько ролей.

Философский подтекст постановки исследует, как общество реагирует на людей, непохожих на других. "Князь Мышкин для окружающих — словно инопланетянин, несущий свои ценности и идеалы. Именно поэтому его и прозвали идиотом — потому что он совершенно противоположен этому миру и не принят им", — отметила автор инсценировки.

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Главный вопрос постановки, по ее словам, остается открытым: способен ли один человек, наделенный необычайной силой духа и верой в добро, изменить мир вокруг себя? Или свет его души окажется бессилен перед тьмой человеческих пороков?

Возрастное ограничение: 18+

Инна Кондрашкина

