Движение по части участков трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени запустят в 2025 году

Общество, 18:23 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по части участков трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени запустят уже в 2025 году. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте Кремля.

"В следующем году продлим трассу М-12 "Восток" ещё более чем на 300 километров – до Тюмени. Часть участков этой дороги уже запустим в этом году", - уточнил в докладе зампред правительства.

Он отметил, что президент дал старт движению на участке трассы М-12 "Восток" Дюртюли – Ачит. С того момента по ней совершено 1,8 млн поездок. Протяжённость маршрута между Москвой и Екатеринбургом сократилась на 200 км. От Урала до Москвы машине теперь можно доехать за 16 часов.

Ранее, в рамках совещания президент России Владимир Путин открыл мост в Сургуте через Обь, который строили с участием студотрядов. Генеральным подрядчиком выступила тюменская компания "Мостострой-11".

# М-12 , Марат Хуснуллин , Правительство РФ , ремонт дороги

