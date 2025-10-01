  • 18 октября 202518.10.2025суббота
130 проектов подали тюменские НКО на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года

Общество, 10:03 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

130 проектов подали тюменские некоммерческие организации на первый конкурс Фонда президентских грантов 2026 года. Запрашиваемые суммы варьируются 133 тыс. до 9 млн рублей.

Авторы планируют провести локальный "Бессмертный полк", посвященный важнейшим событиям Великой Отечественной войны и войны с Японией, фестиваль весны и единства "Новый день", школу спортивной журналистики, конкурс "Театральный БУМ". Кроме этого, тюменцы хотят реализовать проект семейной приемной "Ключи к пониманию", который направлен на оказание всесторонней, многоуровневой и долгосрочной поддержки семьям, воспитывающие детей с ОВЗ и детей-инвалидов, программу гармонизации демобилизованных участников СВО, членов их семей и другие события.

Отметим, что всего более 8,1 тыс. некоммерческих организации из всех 89 регионов страны представили 9 тыс. 310 инициатив. Среди популярных грантовых направлений: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 1 тыс. 698 (18 %), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1 тыс. 563 (17 %), поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" – 1 тыс. 407 (15 %).

Решение по заявкам, поданным с нарушениями положения о конкурсе и допущенным до дальнейшего участия, будет принято на заседании объединенного экспертного совета. Оно запланировано на 27 октября.

Итоги конкурса подведут в январе. К реализации своих проектов победители смогут приступить с февраля.

Виктория Макарова

# проекты , фонд президентских грантов

