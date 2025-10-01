  • 16 октября 202516.10.2025четверг
В Тобольске отработанные автошины принимают на утилизацию по трем адресам

Общество, 18:37 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акцию по по приему автомобильных покрышек пройдет в Тобольске с 18 октября по 2 ноября. Событие анонсировал глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

"Тоболяки, приближается зима. Самое время "переобуть" свои автомобили. Важно правильно утилизовать отслужившие шины. Выбрасывать покрышки на контейнерные площадки – нельзя. Это вредит нашей экологии, а потому влечет за собой штрафы", - напомнил он.

Принимать шины будут на специализированных площадках по трем адресам: около торговых центров "Лента", "Рио" и "Низкоцен" на ул. Алябьева,4а.

Напомним, ранее подобная акция стартовала в Тюмени. Сдать отработанные покрышки можно до 5 ноября на пересечении ул. Ю.-Р.Г. Эрвье и Солнечного проезда, около ЖК "Москва" на ул. Новоселов, 117, ТЦ "Сити Молл" и "Кристалл".

# Тобольск , шины

