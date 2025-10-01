  • 17 октября 202517.10.2025пятница
47 тыс. тонн овощей и 206 тыс. тонн картофеля собрали аграрии в Тюменской области

Общество, 14:13 17 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

206 тыс. 832 тонны картофеля с урожайностью 329 центнеров с гектара собрали аграрии в Тюменской области по данным на 17 октября. Убрано 6 тыс. 278 гектаров, сообщили в региональном департаменте АПК.

Овощей открытого грунта собрали 47 тыс. 982 тонны. Урожайность составила 514 центнеров с гектара.

Зерновых и зернобобовых культур обмолочено 607 тыс. 500 гектаров, собрано 1 млн. 794 300 тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара. Также хозяйства региона собрали 94 тыс. 100 тонн технических культур.

Осеннюю обработку почвы провели на площади 480 тыс. 300 гектаров.

﻿
