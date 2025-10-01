  • 17 октября 202517.10.2025пятница
Тюменка — в числе финалистов всероссийского конкурса "Библиотекарь года – 2025"

Общество, 19:03 17 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Анна Вукович вошла в число финалистов всероссийского конкурса "Библиотекарь года – 2025". Специалист библиотеки-филиала "Олимп" представит регион в заключительном этапе проекта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В своей видеовизитке Анна Вукович рассказала, что она везде с гордостью говорит, что работает библиотекарем. Также в ролике она поделилась информацией об учреждении, в котором работает, своих достижениях и идеях.

Отметим, в финал прошли 24 участника. Всего на конкурс подали 390 заявок из 79 регионов России. Список лучших библиотекарей, претендующих на звание "Библиотекарь года", опубликован на официальном сайте Российской национальной библиотеки.

Видео департамента культуры Тюменской области. Видиовизитка Анны Вукович.

# библиотеки , конкурсы

