Тюменцев ожидает осенний период распродаж

Общество, 18:11 18 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как получить существенную выгоду и сэкономить в период распродаж, тюменцам рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин.

"Для того, чтобы действительно сэкономить в период распродаж, а не потратить лишнего, нужно придерживать следующих правил. Необходимо составить список предполагаемых покупок, а также запланировать на них конкретный бюджет", - рассказал эксперт.

Нужно сравнивать цены в разных магазинах или маркетплейсах. Иногда перед акциями продавцы искусственно завышают стоимость товара, затем снижают ее в период распродаж, делая якобы большую скидку на товар. Таким образом, у покупателя возникает ложное представление о высокой выгоде от покупки. Стоит заранее распланировать покупки, сообщает tmn.aif.ru.

Можно также использовать различные программы лояльности и промокоды на скидку. Реальную выгоды от покупок в период распродаж можно получить, приобретая несезонные товары. В период поздних осенних распродаж высокие скидки обычно объявляются продавцами на товары летнего ассортимента.

# распродажа , скидки

