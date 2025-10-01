47 медалей привезли тюменские спортсмены со всероссийских соревнований

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

27 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей привезли тюменские спортсмены со всероссийских соревнований, которые прошли в Новосибирске, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Здесь завершились несколько масштабных соревнований: Всероссийские соревнования по хапкидо "Кубок России"; "Азия-Сибирь" III-й Мемориал Вячеслава Масловского среди юношей; Всероссийский детско-юношеский фестиваль "Связь Поколений".

Команду региона представили тюменские спортсмены в составе 25 человек и их тренер Иван Полков. Участники продемонстрировали свое мастерство и показали очень достойные результаты. Иван Полков выступил на "Кубке России" в "Комплекс свободный с оружием - парные двойные цепы" и занял первое место.