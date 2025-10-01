За прошлый год тюменские врачи поставили диагноз рак молочной железы 872 женщинам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

872 женщинам поставили диагноз рак груди специалисты Тюменской области за прошлый год. Тюменки поделились своим опытом борьбы с болезнью.

44-летняя Ольга Голуб мама двоих детей, педагог-психолог по образованию и руководитель вышивальной фабрики была уверена, что болезнь может случиться с кем угодно, но только не с ней. В семье не было наследственных онкозаболеваний, да и чувствовала себя она прекрасно, пишет "Мегатюмень".

Однажды, совершенно случайно, Ольга заметила в груди плотное образование. После череды обследований у врачей прозвучал диагноз: рак молочной железы. Началась долгая борьба — шесть курсов химиотерапии, операция, лучевая и таргетная терапии, реабилитация и изматывающая борьба с лимфостазом.

"Тогда для меня открылся совершенно другой мир, — вспоминает Ольга. — Мы, женщины, часто забываем о себе, откладываем жизнь “на потом”: вот закончу проект, помогу другим — и тогда займусь собой. А ведь забота о себе — не роскошь, а необходимость. Сейчас я перестала запрещать себе жить. Я выбираю себя. Занимаюсь спортом, хожу на аквааэробику, чувствую себя сильной и счастливой".

Своим опытом делится и Алина Маркова, которая столкнулась с онкологическим заболеванием молочных желёз ещё в 2013 году. Сегодня она в ремиссии и регулярно проходит курсы реабилитации.

"Специалисты отделения онкореабилитации — настоящие волшебники", — говорит она. — "Даже когда они просто наносят гель перед процедурой, чувствуешь, что внутри всё оживает. Они знают, как помочь и телу, и душе. Очень важно, что отделение работает на базе Медицинского города. Пациентам, пережившим онкологию, тяжело возвращаться к воспоминаниям о болезни, а здесь всё организовано с особым вниманием и теплом. Мы чувствуем себя в надёжных руках".

Заведующий отделением, врач физической и реабилитационной медицины Эсмира Хан подчёркивает, медицинская реабилитация для онкопациентов имеет важное значение.

"Реабилитация — это не просто восстановление сил, это часть лечения. Она начинается с момента постановки диагноза и продолжается на всех этапах — после операции, во время лекарственной и лучевой терапии и так далее. Мы помогаем пациентам вернуть подвижность, силу, уверенность и веру в будущее".

Напомним, во всех медицинских организациях Тюменской области проходит неделя маммологического здоровья. Сюда входит специализированный осмотр врачами-онкологами, терапевтами и гинекологами. Основная цель проведения этой недели заключается в информировании женщин о заболевании и его серьезности.

15 октября во всем мире отмечался День борьбы с раком молочной железы. А октябрь стал месяцем осведомленности и профилактики, кампания получила название "Розовый октябрь".