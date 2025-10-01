  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
В Тобольске состоится рождественский заезд

Спорт, 18:21 19 октября 2025

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Рождественский заезд проведут в Тобольске зимой. Об этом написал в своих соцсетях глава города Петр Вагин, после фестиваля "Уличная классика".

"Невероятная энергия, мастерство райдеров и искренняя увлеченность молодежи — вот что царило на площадке. Пообщался с участниками и был впечатлен их целеустремленностью и увлеченностью своим делом. В таком живом диалоге рождаются самые интересные идеи. И одна из них — провести в Тобольске рождественский заезд! Договорились с организаторами и ребятами, что зимние каникулы мы сделаем еще более спортивными и зрелищными", - добавил мэр.

Он поблагодарил за проведение спортивного события Росмолодёжь, Extreme Team и организаторов Ивана и Александра Шмониных.

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

# Росмолодежь , Тобольск

В Тобольске состоится рождественский заезд
