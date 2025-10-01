  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер западный

21 октября - события дня

Общество, 17:59 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36, большой зал) начнется открытие III фестиваля театров кукол Уральского федерального округа "Сказочный мир". 0+

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется областной этап международного молодёжного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота". 6+

В Тюмени в 11 часов 10 минут и 14 часов в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5/2, каб. 3) начнется мастер-класс "День белых журавлей". 3+

В Тюмени состоится заседание экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" по отбору проектов в Реестр инвестиционных проектов региона. 18+

Интересное в этот день:

1520 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.

1555 — английский парламент отказался признать Филиппа Испанского королем.

1824 — англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент.

1832 — российский учёный Павел Шиллинг продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф.

1858 — в Париже впервые исполнен канкан.

1879 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1923 — первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене.

1936 — открытие троллейбусного движения в Ленинграде.

1970 — в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.

1971 — СССР проводит ядерные испытания на Семипалатинском полигоне.

1975 — "Венера-9" стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры.

1994 — Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию "ТЭФИ".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 20.10.2025В Тюменской области утвердили концепцию второго образовательного модуля "Боевого кадрового резерва"
18:51 20.10.20251500 человек побывали на первом областном фестивале русской традиционной культуры "Покров"
18:46 20.10.2025Более 600 зрителей собрала “Уличная классика” в Тобольске
18:30 20.10.2025Молодежь Приишимья экопутешествует по родному краю

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора