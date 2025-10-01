21 октября - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36, большой зал) начнется открытие III фестиваля театров кукол Уральского федерального округа "Сказочный мир". 0+
В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется областной этап международного молодёжного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота". 6+
В Тюмени в 11 часов 10 минут и 14 часов в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5/2, каб. 3) начнется мастер-класс "День белых журавлей". 3+
В Тюмени состоится заседание экспертного совета Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" по отбору проектов в Реестр инвестиционных проектов региона. 18+
Интересное в этот день:
1520 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым.
1555 — английский парламент отказался признать Филиппа Испанского королем.
1824 — англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент.
1832 — российский учёный Павел Шиллинг продемонстрировал изобретенный им электромагнитный телеграф.
1858 — в Париже впервые исполнен канкан.
1879 — американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.
1923 — первый планетарий открылся в Немецком музее в Мюнхене.
1936 — открытие троллейбусного движения в Ленинграде.
1970 — в Корейской церкви произошло одновременное венчание 777 пар.
1971 — СССР проводит ядерные испытания на Семипалатинском полигоне.
1975 — "Венера-9" стала первым спутником, запущенным на орбиту Венеры.
1994 — Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию "ТЭФИ".