В Тюмени состоится закрытый показ фильма о событиях на Донбассе "Отец"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закрытый показ документально-художественного фильма о событиях на Донбассе "Отец" пойдёт во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 29 октября. Начало – в 14 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

Кинопоказ состоится в рамках Международного молодежного военно-патриотического фестиваля "Димитриевская суббота".

Фильм режиссера Любови Марецкой посмотрят школьники, курсанты и юнармейцы Тюменской области, представители ветеранского сообщества и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Документально-художественный фильм "Отец" повествует о событиях на Донбассе, ставших личной историей борьбы и духа для военного священника Владимира Марецкого. Впервые идею проекта представили в 2023 году на питчинге образовательной программы "#Своекино". В 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Возрастное ограничение: 6+.