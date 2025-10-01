  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
Более 600 зрителей собрала “Уличная классика” в Тобольске

Общество, 18:46 20 октября 2025

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

150 участников и более 600 зрителей собрала федеральная программа "Уличная классика" на площадке у Тобольского кремля, сообщает администрация города.

В рамках фестиваля состоялись показательные выступления по BMX и кикскутерингу, образовательные лекции и дискуссии с экспертами индустрии Артемом Агарковым, Ильей Кузьминовым, Игорем Соколовым, Федором Горбенко, Артемом Пенкратом, Никитой Гавриным, Артемом Тереньевым. Участники получили уникальную возможность обменяться опытом и развить свой творческий потенциал.

“Проведение такого федерального события на фоне белокаменного Кремля — это мощный сигнал: Тобольск становится центром молодёжной культуры и спорта”, – сказали в администрации Тобольска.

﻿

150 юных спортсменов получили уникальную возможность перенять опыт у звёзд экстремального спорта, пообщаться с экспертами и заявить о себе.

"Такие фестивали открывают новые горизонты. Я верю, что сегодняшние участники прославят Тобольск своими спортивными достижениями", – отметил глава города Петр Вагин.

