22 октября - события дня

В Тюмени в 10 часов в малом зале ДК Нефтяник (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-конференция с победителями и экспертами Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". 10+

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности Тюменской таможни за 9 месяцев 2025 года".

В Тюмени в 11 часов 10 минут и 15 часов в центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Маршака, 5/2, каб. 3) начнется мастер-класс "День белых журавлей".

В Тюмени в 13 часов в ДК Нефтяник (ул. Осипенко, 1) начнется пленарное заседание Филофеевских образовательных чтений и вручение наград победителям конкурса "За нравственный подвиг учителя".

В Тюмени в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется концерт-награждение победителей областного этапа Международного молодёжного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота".

Интересное в этот день:

1702 — русские войска во главе с Петром I взяли штурмом крепость Нотебург.

1730 — открыт Ладожский канал.

1797 — французский воздухоплаватель Андре Жак Гарнерен совершил первый в истории прыжок с парашютом с воздушного шара.

1822 — в России впервые было открыто Училище Топографов.

1842 — ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую.

1938 — американский изобретатель Честер Карлсон продемонстрировал свой аппарат для получения копий бумажных документов.

1942 — советские войска уничтожили немецко-финский десант, пытавшийся захватить остров Сухо и прервать Ладожскую коммуникацию, по которой шло снабжение Ленинграда.

1964 — Французский философ и писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии.

1966 — СССР запустил спутник "Луна-12".

1975 — советская космическая станция "Венера-9" совершила посадку на поверхность Венеры.

1993 — космонавт Александр Серебров установил рекорд, в девятый раз выйдя в открытый космос.