  • 21 октября 202521.10.2025вторник
  • USD81,3582
    EUR94,3845
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер южный

Билайн вошел в число лучших мест работы России

Общество, 17:51 21 октября 2025

пресс-служба Билайна | Фото: пресс-служба Билайна

В результате комплексного исследования рабочей среды исследовательская компания Happy Job отметила Билайн сертификатом "Отличное место работы"

Билайн получил сертификат "Отличное место работы" от исследовательской компании Happy Job и вошел в число компаний с лучшим результатом по стране. Сертификат присваивается на основе результатов анонимного исследования вовлечённости сотрудников на платформе Happy Job, в ходе которого измеряются лояльность, eNPS, mNPS, удовлетворенность сотрудников уровнем заработной планы, льготами, рабочим местом, безопасностью и другое.

Решение о выдаче сертификата принимается исключительно на основе данных опроса. Компания не может получить сертификат при низких оценках от сотрудников, несмотря на наличие сильных HR-программ. Сертификат получают компании с 61% и выше участия в опросе, чей результат Happy Индекс вошел в ТОП-25% лучших по бенчмарку отрасли или России. Опрос полностью анонимный, проводится независимым провайдером.

В исследовании Билайна в сентябре 2025 года приняли участие 78% сотрудников. За год показатели компании значительно улучшились благодаря комплексной работе внутри. Так, eNPS вырос на 20,6 п.п., mNPS — на 7 п.п., вовлеченность — на 2,7%, лояльность — на 7,3%, а удовлетворенность — на 4%.

Сертификат "Отличное место работы" выдан Билайну на основании наилучших показателей вовлечённости и лояльности персонала как по России, так и по телеком отрасли по итогам опроса сотрудников на платформе Happy Job. Оператор включен в список сертифицированных компаний на сайте. Сертификат имеет уникальный идентификационный номер и выдан сроком на 1 год с момента получения результатов исследования.

Сергей Анохин, Генеральный директор Билайна:

"Билайн признан лучшей компанией для работы в телекоме и одной из лучших в России. Мы действительно проделали огромную работу, чтобы сделать Билайн местом, где людям по-настоящему хочется работать. И сегодня мы видим: выбранный нами путь откликается не только нашим коллегам, но и профессиональному сообществу.

Билайн — это в первую очередь люди - профессиональные, искренние и вдохновленные. Ради них мы продолжаем меняться, создаём комфортную среду, поддерживаем идеи и растим сильную культуру. Мы только в начале большого пути, и впереди у нас ещё много важных шагов. Но эта высокая оценка — это мощный заряд энергии, который вдохновляет двигаться дальше".

Елена Блинова, руководитель департамента исследований Happy Job:

"Хочу поблагодарить компанию Билайн за оказанное доверие, признание и высокую оценку нашего сервиса. Наше партнёрство началось в 2018 году. Мы прошли вместе долгий путь, и сегодня мне очень гордо вручать этот сертификат. Прежде всего отмечу, что Билайн стал лидером по России, а также в своей отрасли. По всем индексам (вовлечённости, лояльности, удовлетворенности, eNPS, Happy Index и mNPS) компания с большим отрывом лидирует относительно своих конкурентов. Вам есть чем гордиться!"

Реклама

erid: 2VSb5xZycqP, ПАО «ВымпелКом».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Билайн

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:11 21.10.2025В Тобольске завершили реставрацию обелиска Ермаку
19:59 21.10.2025Жители Тюменской области могут поддержать появление мобильного интернета в селах
18:55 21.10.2025Лучших добровольцев определят на конкурсе в Тюменской области
18:42 21.10.2025В России предложили расширить помощь "Защитников Отечества" на действующих военных

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора