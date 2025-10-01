  • 21 октября 202521.10.2025вторник
В Тобольске завершили реставрацию обелиска Ермаку

Общество, 20:11 21 октября 2025

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

Реставраторы завершили все работы на обелиске Ермака и прилегающей к нему территории в Тобольске. Объект культурного наследия федерального значения преобразили благодаря реализации программы "Тобольск настоящий" при поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР.

"Для нас было крайне важно бережно восстановить это значимое для города место, где переплетаются эпохи нашей великой истории. Подрядной организацией проведены сложнейшие работы, благодарю всех, кто трудился на объекте", - написал в своих социальных сетях глава города Петр Вагин.

В рамках реставрации были отреставрированы исторические памятники: обелиск Ермаку, мемориальные братские захоронения комсомольцам и красноармейцам - жертвам Гражданской войны. Обелиск "Покорителю Сибири" украсила архитектурно-художественная подсветка. Обновлены также знаменитые цепи и пушки, вымощены брусчаткой дорожки и площадь амфитеатра, заменены ограждения и скамейки.

﻿

# Ермак , памятник архитектуры , реставрация , Тобольск

﻿
