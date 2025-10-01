23 октября - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 162) начнется XVIII цифровой форум и выставка "Инфотех". 16+

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы VIII созыва. 14+

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) состоится пресс-конференция с заместителем губернатора Тюменской области, директором департамента АПК Владимиром Чейметовым. Тема: "Уборочная кампания 2025 в Тюменской области". 14+

В Заводоуковске в 10 часов в культурно-досуговом центре (ул. Вокзальная, 55) начнется Единый день консультаций для предпринимателей. 16+

В Ишиме в 10 часов во Дворце культуры (пл. Привокзальная, 17) начнется благотворительный концерт в поддержку участников СВО. 6+

Интересное в этот день:

1748 — завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым.

1769 — трехколесная паровая повозка — предок автомобиля — впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.

1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провёл первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.

1890 — начало 300-дневного Восточного путешествия Николая II.

1914 — в Москве открыто Щукинское театральное училище.

1958 — Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1985 — в Москве начала функционировать Московская рок-лаборатория.

2000 — Китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

2000 — ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 млн лет.