  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

23 октября - события дня

Общество, 17:56 22 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 162) начнется XVIII цифровой форум и выставка "Инфотех". 16+

В Тюмени в 10 часов в большом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы VIII созыва. 14+

В Тюмени в 10 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) состоится пресс-конференция с заместителем губернатора Тюменской области, директором департамента АПК Владимиром Чейметовым. Тема: "Уборочная кампания 2025 в Тюменской области". 14+

В Заводоуковске в 10 часов в культурно-досуговом центре (ул. Вокзальная, 55) начнется Единый день консультаций для предпринимателей. 16+

В Ишиме в 10 часов во Дворце культуры (пл. Привокзальная, 17) начнется благотворительный концерт в поддержку участников СВО. 6+

Интересное в этот день:

1748 — завершено строительство первой в Российской империи химической лаборатории, основанной М. В. Ломоносовым.

1769 — трехколесная паровая повозка — предок автомобиля — впервые развивает скорость в 4,5 км/ч.

1803 — Джон Дальтон рассчитывает атомные массы для 21-го элемента и соединения.

1814 — в Лондоне хирург Джозеф Карпью официально провёл первую в современной истории пластическую операцию — по восстановлению формы носа.

1890 — начало 300-дневного Восточного путешествия Николая II.

1914 — в Москве открыто Щукинское театральное училище.

1958 — Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе.

1985 — в Москве начала функционировать Московская рок-лаборатория.

2000 — Китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, который был создан 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.

2000 — ученые университета Пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии, которым, по их оценкам, около 250 млн лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора