В Тюмени пройдут публичные обсуждения правоприменительной практики

Общество, 08:34 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совместные публичные обсуждения правоприменительной практики департамента труда и занятости населения Тюменской области и Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Тюменской и Курганской областях пройдут в режиме онлайн-конференции 29 октября, начало — в 14 часов.

На обсуждение вынесены вопросы надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. А также государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

На конференции рассмотрят вопросы изменения федерального и регионального законодательства, а также вопросы соблюдения работодателями обязательных требований, которые оценивают при проведении контрольных мероприятий.

Для подключения к онлайн-конференции все желающие в день трансляции могут перейти по ссылке.

