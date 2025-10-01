"Кванторианские каникулы" стартуют в Тюмени

Открытие образовательной смены для участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области "Кванторианские каникулы" стартует в Центре науки и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" 27 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

В течение пяти дней школьники из Абатского, Викуловского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Юргинского, Ярковского муниципальных округов, Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковска будут участвовать в проектных лабораториях естественно-научной направленности, экскурсиях, профессиональных турах на предприятия, познавательных и спортивных мероприятиях, подготовленных педагогами "Кванториума".

Ребята вместе с наставниками разработают проекты по одному из треков: нанотехнологии, биотехнологии, геоинформационные технологии, альтернативная энергетика.

Защита работ состоится на фестивале кейсов и решений "Квантофест", который пройдет 31 октября.