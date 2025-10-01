25 октября - события дня
В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство города по скалолазанию. 0+
В Тюмени в 10 часов в ДШИ "Гармония" (ул. Холодильная, 60) начнется школьный конкурс пианистов. 6+
В Тюмени в 10 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется литературный праздник "Белые журавли". 0+
В Тюмени в 10 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется мастер-класс "Бумажные истории". 6+
В Тюмени в 11 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется мастер-класс "Волшебный клубок". 6+
В Тюмени в 11 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2) начнется акция "Помню, горжусь". 6+
В Тюмени в 12 часов в сквере Добровльцев (ул. Московский тракт, 159-161) начнется игровая программа "Папа может". 0+
Интересное в этот день:
1817 — в Москве на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.
1917 — дата Октябрьской революции в России по старому стилю.
1977 — учреждено звание "народный врач СССР".
1990 — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.
2001 — выпущена система Microsoft Windows XP.
2010 — произошло землетрясение магнитудой 7.7 возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.