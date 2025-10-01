  • 24 октября 202524.10.2025пятница
25 октября - события дня

Общество, 17:56 24 октября 2025

Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат и первенство города по скалолазанию. 0+

В Тюмени в 10 часов в ДШИ "Гармония" (ул. Холодильная, 60) начнется школьный конкурс пианистов. 6+

В Тюмени в 10 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется литературный праздник "Белые журавли". 0+

В Тюмени в 10 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 1а) начнется мастер-класс "Бумажные истории". 6+

В Тюмени в 11 часов в Центре русской культуры (ул. Домостроителей, 22/2) начнется мастер-класс "Волшебный клубок". 6+

В Тюмени в 11 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2) начнется акция "Помню, горжусь". 6+

В Тюмени в 12 часов в сквере Добровльцев (ул. Московский тракт, 159-161) начнется игровая программа "Папа может". 0+

Интересное в этот день:

1817 — в Москве на Воробьёвых горах в присутствии императора Александра I заложен храм Христа Спасителя по проекту А. Л. Витберга.

1917 — дата Октябрьской революции в России по старому стилю.

1977 — учреждено звание "народный врач СССР".

1990 — в СССР принят закон о свободе вероисповедания.

2001 — выпущена система Microsoft Windows XP.

2010 — произошло землетрясение магнитудой 7.7 возле островов Ментавай к западу от Суматры в Индонезии, вызвавшее волну цунами.

