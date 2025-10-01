Тюменская династия водителей насчитывает три поколения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три поколения для мужчин из семьи тюменца Артема Третьяка главной профессией была и остается специальность водителя. Его дедушка был шофером во время Великой Отечественной войны, отец и дядя работали на автотранспортном предприятии.

И сам Артем Третьяк связал свою жизнь с вождением – он водитель автобуса № 146 Тюменского пассажирского автотранспортного предприятия № 1.

Каждый рабочий день состоит из сотен остановок и постоянного контроля. По его оценке, современные автобусы, на которых он работает, хорошо оснащены: есть климат-контроль, валидаторы, камеры. Но главная сложность на дороге – недисциплинированные водители легковых автомобилей: они подрезают автобусы, создают опасные ситуации, из‑за чего пассажиры могут упасть и получить травмы. Об этом он рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня".

Среди пассажиров много постоянных, особенно на дачных маршрутах. Он с улыбкой вспоминает приветливых дачниц старше 55 лет, которые каждое утро здороваются с ним и желают хорошего дня. Артем старается спокойно решать все напряженные ситуации, которые порой возникают в большом городе.

График у Артема Третьяка непростой: ранние подъемы, смены в выходные и праздники. Но он искренне любит свою работу. Особенно ему нравятся рассветные часы, когда город еще спит, улицы пустынны, а впереди – длинный рабочий день. "Часто бывает, что весь город еще спит, а ты уже едешь, – признается водитель. – Смотришь через лобовое стекло – пустые улицы, фонари, рассвет. И думаешь: вот она, жизнь. Настоящая".

Для Артема лучший профессиональный праздник – это спокойный рейс и довольные пассажиры.