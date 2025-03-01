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Три поколения семьи из Тюменской области посвятили жизнь работе в сфере ЖКХ

Общество, 09:23 16 марта 2025

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Три поколения семьи Мартюченко из Тюмени работают в сфере ЖКХ. Общий стаж трудовой династии составляет 192 года.

Самым первым из семейства в "Росводоканал Тюмень" устроился водителем Валерий Мартюченко в 1991 году. Работе здесь он посвятил 26 лет. Трудился на КамАЗе, водителем пассажирского автобуса, а после пересел за руль легкового автомобиля.

Его супруга Ольга пришла в Водоканал в 1997 году. Сначала трудилась техником в отделе по работе с населением, затем - контролером водопроводного хозяйства.

В 1994 году в коллектив предприятия влился младший брат Валерия - Сергей. Начинал с должности слесаря аварийно-восстановительных работ, с 2000 года и по настоящее время работает дежурным слесарем АВР. Ранее по совместительству Сергей был еще и тренером по мотоциклетному и снегоходному спорту в центре "Воронинские горки". Сейчас там же трудится техником по ремонту спортинвентаря. Имеет звание кандидата в мастера спорта.

Сын Валерия и Ольги Андрей пошел по стопам родителей. Он устроился электрогазосварщиком в цех транспортировки воды и насосных станций в 1999 году. С 2019 года возглавляет цех по обслуживанию объектов ВиВ Тюменского района.

"Мне было 19 лет. Учиться не хотел, пошел работать в Водоканал. Начал со сварщика. Потом осознал важность образования, отучился и пошел вверх по карьерной лестнице", - расказал Андрей Мартюченко.

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Сын Сергея Мартюченко Дмитрий тоже пополнил ряды трудовой династии. В 2005 году его приняли слесарем-ремонтником, с 2009 года он - бригадир слесарей АВР. С детства Дмитрий занимается мотоспортом в классе "Хобби" и имеет множество спортивных наград.

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

С 2014 по 2023 годы в отделе по работе с населением трудилась Анастасия Новикова - дочь Валерия и Ольги Мартюченко.

В феврале 2023 года специалистом в центр обслуживания абонентов пришла уже дочь Андрея Дарья. Это ее первое место работы.

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

"Устроить дочь в Водоканал было в большей степени моей идеей. Она поступила на заочное отделение и параллельно пошла работать. Сейчас ей 20 лет. Мой младший 13-летний сын тоже планирует продолжить трудовую династию", - добавил Андрей.

В Водоканале также трудится сын родной сестры Валерия и Сергея Александр Сикора. В 1994 году он устроился слесарем АВР, а сейчас - уже бригадир в цехе сетей водоснабжения. Годом позже, в 1995 году, в Водоканал пришел отец Александра, Виктор Сикора, который до 2025 года трудился слесарем АВР, а сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Юлия Божок

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# ЖКХ , Тюмень Водоканал

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