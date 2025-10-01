  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Межрегиональную агропромышленную выставку в Екатеринбурге посетят 4 тысячи человек

Общество, 17:27 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. человек посетят Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа, которая пройдет в Екатеринбурге с 29 по 31 октября, сообщает пресс-служба полпреда президента по УФО.

Для участия в событии уже зарегистрировались около 300 компаний. На выставке свою продукцию представят 35 регионов России, кроме Уральского федерального округа участие примут представители Приморского края, Хакасии, Татарстана, Пермского, Алтайского и Ставропольского краев, Ленинградской, Кировской, Вологодской, Ростовской, Самарской областей. Кроме того, компании из трех стран - Беларусь, Казахстан и Китай. На площадке покажут полный цикл решений для производителей: от сырья, оборудования и техники для сельского хозяйства до готовой пищевой продукции.

В рамках деловой программы выставки состоится заседание Совета при полномочном представителе президента России в УФО, где губернаторы доложат об итогах уборочной кампании 2025 года, а также рассмотрят вопрос обеспечения кадрами агропромышленного комплекса.

