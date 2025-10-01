Тюменские школьники проверят знания на олимпиаде в честь 80-летия Победы

  • 29 октября 202529.10.2025среда
Общество, 09:29 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийская олимпиада "Символы России" стартует 30 октября. Тема года – "Великая Отечественная война: путь к Победе". Школьники Тюменской области от 10 до 16 лет могут присоединиться к тестированию. Предстоит ответить на 10 вопросов: восемь с вариантами ответа и два с развёрнутым ответом.

Участвовать можно онлайн на сайте Детской библиотеки им. Лагунова с 8 до 23 часов 55 минут и офлайн в библиотеке (Тюмень, ул. Тульская, 4/3) с 10 до 19 часов 30 минут.

Каждый участник получит сертификат. В 2024 году олимпиаду написали 8 тыс. 248 школьников региона, 97 из них стали призёрами.

Телефоны для справок: +7 (3452) 35-85-95, +7 (3452) 35-98-42.

﻿
