В Ишиме авторы стихийной свалки заплатят штраф

Общество, 10:46 29 октября 2025

t.me/Glava_Ishim

Авторов стихийной свалки на контейнерной площадке в районе Серебрянки Ишима помогли выявить камеры видеонаблюдения. Нарушители заплатят штраф в размере 3 тыс. рублей.

"В октябре по факту совершённых правонарушений установлены и привлечены к административной ответственности четыре жителя Ишима. Все они выбрасывали мусор вне контейнеров на площадке на пр. Пожарный, 25, захламляя территорию общего пользования. По решению административной комиссии им назначен штраф", - написал глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

t.me/Glava_Ishim

Работа по выявлению тех, кто намеренно выбрасывает мусор в неустановленных для этого местах, в Ишиме продолжается.

# Ишим , мусор , свалка , Федор Шишкин

