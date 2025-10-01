В Ишиме авторы стихийной свалки заплатят штраф
Авторов стихийной свалки на контейнерной площадке в районе Серебрянки Ишима помогли выявить камеры видеонаблюдения. Нарушители заплатят штраф в размере 3 тыс. рублей.
"В октябре по факту совершённых правонарушений установлены и привлечены к административной ответственности четыре жителя Ишима. Все они выбрасывали мусор вне контейнеров на площадке на пр. Пожарный, 25, захламляя территорию общего пользования. По решению административной комиссии им назначен штраф", - написал глава города Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.
Работа по выявлению тех, кто намеренно выбрасывает мусор в неустановленных для этого местах, в Ишиме продолжается.