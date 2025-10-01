  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Художники совместно с детьми из центра "Родник" откроют в Тюмени выставку "Конек"

Общество, 10:02 29 октября 2025

центр "Родник" | Фото: центр "Родник"

Творческий проект под названием "Конек" запустят в мультицентре "Конторе пароходства" 27 ноября. Экспозиция посвящена творчеству Петра Ершова и его знаменитой сказке, сообщают организаторы.

Дети Центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновляются сказкой и создают свои эскизы, а местные художники воплощают их в реальность в формате арт-объектов. Например, уже запущены в работу образы Жар-птицы и кита.

"Одним из элементов экспозиции станет большой арт-объект — деревянный Конек-горбунок. Дети из "Родника" раскрасят его своими руками, а мы дополним работами художников, сделанных по мотивам детских эскизов", — рассказала куратор выставки Александра Жернова.

центр "Родник" | Фото: центр "Родник"

Дети также мастерят из дерева и рисуют в технике эбру. Эти работы вместе со скульптурой Конька-горбунка отправятся в мультицентр за неделю до выставки. Первые деревянные скульптурки лошадок уже готовы.

﻿

Выставку можно будет посетить в "Конторе пароходства" до 25 января. Официальное открытие назначено на 27 ноября.

Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Петр Ершов , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:20 29.10.2025Пресс-конференция "Большой этнографический диктант" 
11:08 29.10.202525 автобусов большей вместимости вышли на городские маршруты в Тюмени
10:46 29.10.2025В Ишиме авторы стихийной свалки заплатят штраф
10:35 29.10.2025Карантин по бешенству животных ввели в поселке Казанского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора