Художники совместно с детьми из центра "Родник" откроют в Тюмени выставку "Конек"

| Фото: центр "Родник" | Фото: центр "Родник"

Творческий проект под названием "Конек" запустят в мультицентре "Конторе пароходства" 27 ноября. Экспозиция посвящена творчеству Петра Ершова и его знаменитой сказке, сообщают организаторы.

Дети Центра комплексной реабилитации "Родник" вдохновляются сказкой и создают свои эскизы, а местные художники воплощают их в реальность в формате арт-объектов. Например, уже запущены в работу образы Жар-птицы и кита.

"Одним из элементов экспозиции станет большой арт-объект — деревянный Конек-горбунок. Дети из "Родника" раскрасят его своими руками, а мы дополним работами художников, сделанных по мотивам детских эскизов", — рассказала куратор выставки Александра Жернова.

| Фото: центр "Родник" | Фото: центр "Родник"

Дети также мастерят из дерева и рисуют в технике эбру. Эти работы вместе со скульптурой Конька-горбунка отправятся в мультицентр за неделю до выставки. Первые деревянные скульптурки лошадок уже готовы.

Выставку можно будет посетить в "Конторе пароходства" до 25 января. Официальное открытие назначено на 27 ноября.

Возрастное ограничение: 0+