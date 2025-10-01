  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

Тюменцы еще успевают вакцинироваться от гриппа

Общество, 10:13 29 октября 2025

Более 655 тыс. жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа. Вакцинироваться можно до начала подъема заболеваемости, который регистрируется обычно в ноябре-декабре, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Прививаться необходимо ежегодно, поскольку вирусы гриппа постоянно мутируют, а в состав вакцины включаются актуальные штаммы, рекомендованные ВОЗ. Вакцинация является самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений. Профилактические прививки в первую очередь рекомендуются лицам с высоким риском развития осложнений при заболевании гриппом. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно‑сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением", - рассказали в ведомстве.

Для получения прививки против гриппа необходимо обращаться в поликлиники.

