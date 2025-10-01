  • 29 октября 202529.10.2025среда
Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

В Тюменской области делают упор на повышение производительности труда в АПК

Экономика, 11:31 29 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Повышение производительности труда - одно из приоритетных направлений в решении кадрового вопроса в АПК. Немаловажным остается создание комфортных условий, образовательная и профориентационная работа, закрепление молодых специалистов на селе.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-подхода после торжественного открытия XIII Межрегиональной агропромышленной выставки УФО в Екатеринбург-ЭКСП 29 октября.

"На уровне федерации и региона предпринимаются шаги по закреплению специалистов на селе. За пять лет более 100 специалистов получили подъемные средства - более 140 миллионов рублей. На фоне конкуренции за кадры работодатели стремятся создавать современные условия труда, строят жилье, создают стимулы для студентов. Предприятия работают над повышением производительности труда. Результаты мы видим в произведенной продукции", - отметил глава региона.

В Тюменской области работают 80 агроклассов, знания в них получают более 1 тыс. 500 школьников. Действует программа "Школа фермера". 60 начинающих предпринимателей проходят в ней обучение в 2025 году.

Подводя итоги уборочной страды, Александр Моор сообщил, что благодаря опыту работников и применению новейших технологий удалось собрать рекордный для региона урожай зерновых культур.

"На отдельных полях есть результаты, где получена колоссальная урожайность, которой могут позавидовать аграрии Краснодарского края. В условиях растущей себестоимости специалисты постоянно работают над повышением урожайности", - подчеркнул губернатор.

На стенде Тюменской области продукцию представили около 30 предприятий.

Выставка работает с 29 по 31 октября. Участников ждут сессии, дискуссии, дегустация продуктов питания, тест-драйвы техники и многое другое.

Всего 35 регионов участвуют в отраслевом событии.

﻿

Анжела Лебедева

# Александр Моор , АПК , выставка

﻿
