Почта России изменит график работы на праздничные дни

Общество, 11:41 30 октября 2025

Почта России | Фото: Почта России

4 ноября станет выходным днём для большинства отделений Почты России в Тюменской области. 3 ноября они закроются работу на час раньше, а 1 и 2 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщили в компании.

Пенсии и пособия почтальоны принесут жителям на дом заранее – по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России можно на сайте или в мобильном приложении компании.

