В Тюмени демонтировали пешеходный переход через ул. Демьяна Бедного

Общество, 19:24 30 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нерегулируемый пешеходный переход через ул. Демьяна Бедного в районе пересечения с ул. Союзной демонтировали в Тюмени. Решение приняла территориальная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского округа, сообщает администрация города.

Демонтаж осуществлён в связи с нарушением требований треугольников видимости: из-за транспортной очереди и припаркованных транспортных средств водителям плохо видны пешеходы, особенно дети.

администрация города | Фото: администрация города

Участников дорожного движения просят пользоваться регулируемыми пешеходными переходами, расположенными в шаговой доступности в районе пересечения с ул. Николая Чаплина и ул. Депутатской.

﻿
