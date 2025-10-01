  • 31 октября 202531.10.2025пятница
Интеллектуальных помощников для школьников разработали на хакатоне в Тюмени

Общество, 19:35 30 октября 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Цифровых учителей будущего разработали школьники на интенсиве Всероссийского ИИ-хакатона, который прошел в филиале "Ребячья республика". Цифровых аватаров участники разрабатывали на протяжении недели, пишет инфоцентр правительства региона.

"Это мост между цифровой грамотностью и эмоциональным интеллектом. Такие проекты — лучший ответ на вопрос, как совместить технологии и воспитание. Ребята не просто пишут код — они вкладывают в своих аватаров ценности: любовь к знаниям, уважение к истории, готовность прийти на помощь", - сказала директор центра "Семья" Елена Перминова.

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Среди разработок ребят: учитель русского языка — Михаил Ломоносов; преподаватель алгебры и геометрии — мышка Тоби; учитель физики — мультипликационный персонаж пингвин Ковальски.

Интенсив организовали региональный центр "Семья", областной центр "Ребячья республика", департамент информатизации Тюменской области, региональное отделением "Движения первых" и компания "ОКАС".

