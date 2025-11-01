Челябинск претендует на звание "Культурной столицы года"
Челябинск претендует на звание "Культурной столицы года".
Почетное звание "Культурная столица года" ежегодно присуждается одному из городов Российской Федерации. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие города-административные центры субъектов Российской Федерации, а также любые города или агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, сообщается на сайте конкурса.
Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга – мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом – принимают участие в проекте не как участники Конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.
На 1 этапе конкурса городам необходимо презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки подаются через портал "Госуслуги" и там же рассматриваются экспертами в трех измерениях – история, настоящее и будущее – по следующим направлениям: архивы и историко-культурное наследие, материальные культурные ресурсы, духовно-нравственные ценности, городская среда и урбанистика, нновации и креативные индустрии, туризм и индустрия гостеприимства, образование и просвещение, экология и здоровый образ жизни, система массовых коммуникаций, некоммерческий сектор, инклюзивная экосистема, территориальный маркетинг и брендинг.
Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого формируется список из 8 городов-финалистов, команды которых готовят заявки второго этапа и представляют свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии. На портале Госуслуги проводится "Народное голосование" за города-претенденты, результаты которого учитываются экспертами при определении официального победителя Конкурса. Победитель Народного голосования награждается в отдельной номинации.
Впервые конкурс был проведен в 2023 году. Победителями были названы города: Нижний Новгород на 2024 год, Грозный на 2025 год и Омск на 2026.
По итогам экспертного этапа конкурса "Культурная столица года" на 2027 год определены восемь городов-финалистов: Вологда, Новосибирск, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань. Народное голосование продолжается и открыто для всех городов-участников. Его результаты учитываются экспертами при выборе официального победителя конкурса, а также формируют отдельную номинацию – "Победитель Народного голосования", в которой шанс на победу сохраняет каждый город.
Тюменцы могут поддержать один или несколько городов, которые достойны носить звание "Культурная столица 2027 года". Проведение публичных презентаций городов-финалистов на итоговом мероприятии в Москве, объявление победителей конкурса: города-обладателя звания "Культурная столица 2027 года" и города-победителя в номинации "Народное голосование" пройдет 14 декабря 2025 года.