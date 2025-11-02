  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер северо-западный

Жители Тюменской области могут поддержать появление мобильного интернета в селах

Общество, 15:02 02 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Появление мобильного интернета в малых населенных пунктах могут поддержать жители Тюменской области до 9 ноября. Голосование проходит на Госуслугах, можно отправить и коллективное письмо в Минцифры России.

Как сообщает департамент информатизации Тюменской области, в регионе с 2021 года интернет появился в 121 малом населенном пункте. Всего за новые объекты уже отдано более 1,6 тыс. голосов.

Проект реализуется по программе устранения цифрового неравенства.

В голосовании могут участвовать совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населённый пункт из Тюменской области. Прописка в регионе обязательна.

Адрес Минцифры для писем: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Вопросы и предложения также можно направить на почтовый адрес или на электронную почту inet@digital.gov.ru.

# мобильная связь

